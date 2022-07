Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii harghiteni au intervenit, vineri dupa-amiaza, pentru salvarea unui cal care cazuse intr-o groapa cu apa, in localitatea Salard, judetul Mures. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un cal a fost la un pas sa moara mancat de viu de viermi, pana a fost gasit de polițiștii din Holboca. ,,Acest cal a fost lasat timp de mai bine de patru zile legat de un gard, fara apa, in soare, fara pic de umbra, cu o rana la gat foarte urata, plina de viermi. A fost nevoie de intervenția medicului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin și Detașamentul 2 Cluj-Napoca au intervenit joi pentru a scoate un barbat cazut in apa cu ATV-ul, la capatul lacului Floroiu, in zona Valea Draganului. O autospeciala cu echipamente de salvare și doua echipaje SMURD au fost dislocate la fața locului, unde au…

- Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit, cu puțin timp in urma, intre localitațile Sarmaș și Ditrau, din județul Harghita. La locul evenimentului s-a deplasat un echipaj de pompieri din cadrul Garzii de Intervenție nr. 2 Toplița și voluntari de la SVSU Sarmaș. Ard cca 3 ha pașune impadurita, cu pericol…

- Pompierii hunedoreni au intervenit, sambata, pentru salvarea unei tinere de 22 de ani care a cazut cu ATV-ul intr-o rapa din Toplița, la 100 de metri adancime. Salvatorii au avut, tot sambata, un alt caz, la Petroșani, unde un ATV s-a rasturnat peste un barbat de 70 de ani, anunța mediafax. Fii…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a murit astazi dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de opt metri, in satul Campuri Surduc, din judetul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit si au recuperat trupul persoanei in etate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, citat de…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina, luni seara, in localitatea Seușa, pentru salvarea unui animal. La momentul ajungerii forțelor de intervenție la locul solicitarii s-a constatat faptul ca este vorba despre un caine cazut intr-o fanta de aproximatic 10 metri adancime. Animalul…

- FOTO| Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Pompierii din Alba Iulia au salvat un cațel care a cazut intr-o fantana adanca de 10 metri: A fost predat teafar stapanilor Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat…