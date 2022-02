Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța ca, in perioada 11-18 02.2022, recruteaza un numar de 25 recenzori pentru autorecenzarea asistata in municipiul Cluj-Napoca.Recensamant 2022 - Cum sunt selectați candidațiiGenerale:• Varsta minima de 18 ani impliniti la data selectiei – conditie eliminatorie;•…

- Luni seara la ora 19,15 polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca un barbat a fost victima unei agresiuni, intr-un imobil din zona ,,Gura Repezii”. La fața locului, polițiștii au identificat victima, un barbat de 35 de ani din Borșa, care prezenta leziuni ușoare și alți doi…

- O fata in varsta de 21 de ani a murit luni seara, 27 decembrie a.c. in urma unui accident rutier petrecut in Agnita, judetul Sibiu, dupa ce o masina de politie ar fi lovit o in timp ce traversa carosabilul. In accident a fost implicat un politist din cadrul Postului de Politie Bradeni, aflat la volanul…

- Inspectoratul General al Poliției face din nou apel la Primaria mun. Chișinau sa de-a curs implementarii recomandarilor incluse in cele 136 de prescripții și 23 de sesizari privind corecțiile de trafic. Recomandarile mai vizeaza organizarea circulației rutiere, securizarea trecerilor pentru pietoni,…

- Un copil de 15 ani a fost reținut dupa incendiul de la blocul din Constanța, soldat cu 150 de apartamente afectate și 37 de mașini distruse. Dupa cercetarile facute de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, doi copii de 13 și 15 ani au fost identificați și conduși la sediul…

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca este victima unei campanii de fake news, asta pentru ca un filmuleț cu declarații dintr-o conferința de presa ar fi fost trunchiat, iar informațiile raspandite pe rețelele de socializare. ”Astazi, a circulat intens un filmulet, montat din diferite fragmente…

- Astazi, 13 decembrie a.c., a avut loc lansarea campaniei "Sarbatori in siguranta in centrul Iasului!", initiata de Biroul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Iasi si Sectia nr. 3 Politie Iasi. Aceasta campanie se va derula in luna decembrie 2021 si are scopul de a preveni faptele antisociale si…