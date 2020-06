Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 45 de ani, din Simeria, a fost ucisa de concubinul ei. Aceasta ar fi fost lovita cu o bata, potrivit MEDIAFAX. Din primele informatii, victima a fost ucisa de catre concubinul sau in varsta de 67 de ani, din orașul Simeria, dupa ce acesta ar fi atacat-o cu o bata. „Poliția Orașului…

- Un barbat din Bistrița a fost gasit spanzurat pe un teren in extravilanul municipiului. Deocamdata nu se cunosc motivele pentru care acesta a recurs la acest gest extrem. Polițiștii investigheaza cazul. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bistrița au fost sesizați,…

- Furio Lescarini, un fost schior italian, a fost gasit decedat in locuința proprie. Anchetatorii au stabilit ca acesta incetase din viața in urma cu aproximativ un an. Nimeni nu l-a cautat pana acum cateva zile, cand un vechi prieten s-a gandit sa anunțe poliția, scrie Digisport . Pana in 2019 instructor…

- Autoritațile au comunicat ca la nivelul județului Alba sunt 159 de cazuri de infectare cu coronavirus, confirmate, 37 de cazuri vindecate (cu unul mai mult decat ieri) și 5 decese. Ieri, in laboratorul DSP Alba au fost prelucrate 96 de teste iar de la inceputul perioadei de testare au fost fost efectuate…

- Un pensionar din Cugir a donat asociației spitalului din localitate 10.000 de lei. Suma a fost transferata luni, in contul deschis pentru achiziționarea de materiale și echipamente necesare in contextul epidemiei de coronavirus. Barbatul se numește Mircea Ionescu. ”Zilele trecute am fost sunat de un…

- Autoritațile italiene au anunțat sambata seara un nou bilanț dramatic: in ultimele24 de ore au murit 793 oameni din cauza infectarii cu noul coronavirus. Numarul total al deceselor a ajuns la 4.825, cu 1.000 mai multe decat China, in acest moment. Astazi se implinește o luna de la depistarea primului…