Concertul de comeback dupa 21 de ani de pauza al trupei Pro Musica, desfasurat in 2014 pe scena Filarmonicii Banatul din Timisoara, este disponibil in premiera, in varianta Blu-Ray/HD pe internet. Evenimentul care a creat un viu interes in randul melomanilor a reprezentat un moment aparte. Concertul desfasurat sub logo-ul „Pro Musica 41” și cu […] Articolul Un cadou inedit pentru melomanii care apreciaza rock-ul romanesc: concertul de comeback al trupei Pro Musica, disponibil online a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .