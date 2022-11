Un bun profesionist, un profesor iubit!“: A murit un fost presedinte de consiliu judetean

Stiri pe aceeasi tema

- „Cultura romaneasca este astazi in doliu pentru Eugen Simion, remarcabil istoric literar, academician și un reper al societații romanești.Președinte al Academiei Romane in perioada 1998-2006, excepționalul profesor Simion a reprezentat un element de echilibru pentru cultura contemporana și sursa de…

- Fostul mare atlet și antrenor Ion Rațoi a murit, a anunțat Federația Romana de Atletism. ‘Drum lin spre stele, Ion Rațoi! Federația Romana de Atletism anunța cu durere trecerea in neființa a celui care a fost profesorul Ion Rațoi. Fost atlet specializat in probele de 400 m garduri și 400 m plat, Ion…

- Unul dintre cei mai buni marcatori ai Petrolului, Nicolae Toporan, cu peste 200 de goluri marcate in intreaga sa cariera, a murit la 72 de ani. “Ramas bun, Nicolae Toporan! A plecat dintre noi unul dintre golgheterii de legenda ai Petrolului! Nicolae Toporan, atacantul cu peste 200 de goluri marcate…

- IGPR anunta "plecarea timpurie dintre noi a domnului general in rezerva Dan Valentin Fatuloiuldquo;."Domnia sa a condus diferite structuri importante ale Politiei Romane, iar intre anii 2005 si 2007, a ocupat functia de inspector general al Politiei Romane, fiind un om cu un rol determinant in modernizarea…

- Ceea ce Dumnezeu pune intr-un copil trebuie scos la lumina si educat; de aceea ii indemn pe parinti sa le puna copiilor muzica de calitate, cu mesaje pozitive, pentru a le crea stari pozitive si, cu siguranta, in viitor, vom avea o generatie de adulti responsabili, care sa duca tara asta catre vremuri…

- Lacrimi și durere, dupa ce tanarul din Alba implicat intr-un accident de motocicleta a murit: „Dumnezeu te-a iubit mult prea mult și te-a luat alaturi de el prea devreme!” Lacrimi și durere, dupa ce tanarul din Alba implicat intr-un accident de motocicleta a murit: „Dumnezeu te-a iubit mult prea mult…

- A murit Ioan Purdea, un profesor iubit și respectat al Facultații de Matematica și Informatica din Cluj-Napoca. El a condus catedra de Algebra a facultații timp de mai mulți ani și a modelat generații intregi de studenți.

- Lacrimi și mesaje de condoleante pentru familia din Saliștea care a MURIT astazi pe Valea Oltului, in drum spre mare: „Vine o zi cand Dumnezeu iși ia ingerii inapoi in Ceruri” Lacrimi și mesaje de condoleante pentru familia din Saliștea care a MURIT astazi pe Valea Oltului, in drum spre mare: „Vine…