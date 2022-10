Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare generala, sambata seara, in zona podului din Calea Șagului din Timișoara. Polițiștii și pompierii au intrat in alerta dupa ce un tanar a trecut de balustrada podului și a amenințat ca se arunca in gol.

- Romanii risca sa primeasca amenzi de pana la 20.000 de lei daca arunca gunoiul la intamplare. Legea se aplica deja, iar in Oradea, oamenii au primit sancțiuni pentru ca nu au respectat colectarea selectiva. Țara noastra se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana la reciclarea deșeurilor.

- Cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) privind implementarea unui sistem modern de colectare a deșeurilor, pentru blocuri și cvartale de blocuri a fost pregatita de municipalitate. Vineri, proiectul a fost aprobat de consilierii locali.

- Timișorenii vor putea arunca gunoiul cu cartela. Primaria va construi 100 de insule inteligente supraterane de colectare selectiva a deșeurilor. Primaria Municipiului Timișoara a pregatit cererea de finanțare pentru accesarea fondurilor din PNRR pentru implementarea unui sistem...

- Creșterea prețurilor la energie nu lovește doar companiile, ci și oamenii obișnuiți. Unii dintre ei sunt nevoiți sa lupte pentru viața cu ajutorul unor aparate ce cresc enorm factura la energie electrica.Este cazul unui barbat din Reșița, județul Caraș-Severin, care este dependent de aparatul de oxigen.…

- FOTO ȘTIREA TA| Platformele ”smart” de colectare a deșeurilor din Alba Iulia au și canapea: „Nu mai poți arunca gunoiul” FOTO ȘTIREA TA| Platformele ”smart” de colectare a deșeurilor din Alba Iulia au și canapea: „Nu mai poți arunca gunoiul” Unii dintre locuitorii municipiului Alba Iulia au impresia…

- BERBEC Proiectele la care ai lucrat in trecut ar putea in sfirșit sa dea roade astazi. Beneficiile financiare și avansarea in cariera sint puternic indicate și te bucuri de stralucirea succesului. Nu te odihni prea mult, insa. Acesta este doar inceputul! Eșți pe un val. Arunca-te in proiecte noi care…

- ​​​​​​​Prin acțiuni tot mai amenințatoare la adresa controlului Rusiei asupra zonelor ocupate din sud-estul Ucrainei, forțele de gherila loiale Kievului ucid oficiali proruși, arunca in aer poduri și trenuri și ajuta armata ucraineana, prin identificarea