Un bebeluş de doar TREI luni a fost găsit mort în casă. Autorităţile sunt în alertă Mama copilului a sunat la 112 și a cerut ajutor, intrucat și-a gasit fetița inconștienta cand s-a trezit. La fața locului a fost trimis un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanța Galați, care, din pacate, nu a putut decat sa constate decesul micuței. Tragedia a avut loc vineri dimineața in comuna Smardan din județul Giurgiu. Localnicii susțin ca bebelușul s-a nascut intr-o familie cu probleme. Tatal a murit intr-un accident rutier, vara aceasta, iar bunica are probleme cu bautura. Citește și: O jurnalista celebra s-a fotografiat cu femeia ucisa si incinerata intr-o valiza. Cand a fost… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

