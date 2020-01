Un bebeluş de 7 luni a murit îngheţat, după ce părinţii l-au scos pe balcon, „să doarmă la aer curat” Bebelusul de șapte luni a fost expus la temperaturi de -7 grade Celsius timp de cinci ore, in estul extrem al regiunii Khabarovsk. El a fost scos pe balcon „ca sa doarma in aer curat”, relateaza presa locala citata de BBC NEWS Ministerul Sanatații din regiune a facut ulterior un apel prin care le-a cerut oamenilor sa nu lase copiii mici afara, nesupravegheați. „Copiii pot deveni foarte repede victime ale temperaturilor scazute”, a spus acesta intr-o postare pe Instagram. Potrivit presei, copiii din Khabarovsk devin tot mai des victime ale „ignoranței și neglijenței parinților”… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

