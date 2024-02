Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Universitatea Cluj se infrunta duminica dupa-amiaza, de la ora 14:00, intr-o confruntare din runda #27 din Superliga. Duelul din Covasna va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PrimaSport 1, Digi 1 și Orange 1. Rezultatele, marcatorii și programul etapei #27 din Superliga.…

- FCU Craiova - CFR Cluj. Omar El Kaddouri, mijlocașul ardelenilor, a deschis scorul in Banie. La al 5-lea meci in Superliga, El Kaddouri a marcat și primul gol in Superliga. Jucatorul cu 106 meciuri in Serie A și 51 in cupele europene a profitat de o gafa mare a lui Ionuț Gurau, portarul lui FCU Craiova.…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a distrus la propriu meciul dintre Sepsi și Universitatea Craiova! N-a vazut absolut nimic, șase greșeli imense, a luat nota 1 din partea Gazetei Sporturilor, iar oficialii covasnenilor il pun la zid pe „centralul” din Carei Dupa ce s-a intors de la un curs UEFA care a avut…

- Rapid devine primul club din Romania care inaugureaza o casa de pariuri in incinta propriei arene. Lansarea va avea loc vineri și va fi prezent și fostul jucator al giuleștenilor, Robert Nița. ...

- Incepe o saptamana plina de fotbal, cu meciuri intense din Cupa Africii, unde suspansul e doar la inceput. Noul format al Supercupei Italiei isi face intrarea in scena si pentru a incheia in forța, SuperLiga Romaniei revine la finalul saptamanii. Cupa Africii Turneul din Africa a debutat cu o victorie…

- CSU Craiova a anunțat ce meciuri amicale va disputa in cantonamentul din Antalya. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata cantonamentelor echipelor din Superliga. Primul meci amical al oltenilor va fi impotriva celor…

- Alexandru Mitrița (28 de ani), extrema stanga de la CSU Craiova, s-a declarat dezamagit de modul in care echipa lui a incasat doua goluri in meciul cu UTA Arad, scor 2-2. UTA Arad și CSU Craiova au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul #21 din SuperLiga. Craiova a ajuns la al 3-lea joc fara victorie…

- Dupa o perioada foarte buna, cu 13 meciuri fara infrangere in toate competițiile, Rapid a intrat in criza: 5 partide fara victorie. Iar italianul Cristiano Bergodi ar putea fi demis. In locul sau ar putea ajunge Marius Maladarșanu. Numit in vara pe banca Rapidului, dupa plecarea lui Adrian Mutu, Cristiano…