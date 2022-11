Stiri pe aceeasi tema

- Victoriile „leilor” in competitia regional-continentala au adus si premii individuale. Pentru acelasi jucator. Extrema Nikola Gajic, de la SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a fost desemnat cel mai bun baschetbalist din Alpe Adria Cup in lunile septembrie si octombrie, perioada in care banatenii au obtinut…

- Baschetbalistul Bogdan Popa a fost convocat la echipa nationala a Romaniei pentru meciurile cu Cipru si Portugalia, programate saptamana viitoare, pe 10 si 13 noiembrie. Jucatorul echipei CSM Petrolul Ploiesti nu a fost inclus in lotul initial de 13 sportivi gandit de selectionerul Dragan Petricevic,…

- In luna noiembrie, Romania va juca meciurile din a doua fereastra a precalificarilor pentru EuroBasket. Tricolorii vor disputa doua partide in deplasare, in Cipru și in Portugalia, in 10, respectiv 13 noiembrie. Lotul convocat de Dragan Petricevic a fost aprobat de Colegiul Central al Antrenorilor,…

- In perioada 18 - 27 septembrie, selecționata de fotbal juniori-U17 a Romaniei va participa, alaturi de sapte echipe naționale, la turneul Syrenka Cup, desfașurat in Polonia. Lotul Romaniei U17 (selecționer Ion Marin) se va reuni la București, duminica, 18 septembrie, urmand ca mai apoi sa plece pe 21…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, medicul Raed Arafat, transmite un mesaj de calm cu privire la un posibil dezastru nuclear care s-ar produce la centrala nucleara de la Zaporojie, din Ucraina. ”La acest moment, ce pot sa va spun, ca lumea trebuie sa ramana calma, linistita, Zaporojie…

- Inclus in premiera in lotul largit din iunie, Daniel Boloca, mijlocașul lui Frosinone, a fost urmarit in continuare de Edi Iordanescu, care este decis sa aduca jucatori noi in schimbul celor care au dezamagit in primele partide din Liga Națiunilor. Romania infrunta Finlanda, la Helsinki, pe 23 septembrie,…

- Reprezentativa masculina de baschet a Romaniei revine in „focurile” intrecerilor internationale, „vulturii” urmand sa dispute primele meciuri din cadrul Grupei F din faza secunda a FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers. Nationala pregatita de selectionerul Dragan Petricevic va juca, joi, 25 august, cu…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pe tema acordarii unui ajutor umanitar extern de urgenta autoritatilor din Republica Franceza, in urma consultarii cu presedintele Klaus Iohannis pe acest subiect, potrivit unei informari a