Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din municipiul Bacau și un altul din comuna Filipeni au fost reținuți de polițiști pentru ca au incalcat ordinele de protecție emise impotriva lor. Pe 26 iulie, polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au dispus retinerea unui barbat pentru comiterea a doua infractiuni de incalcare a…

- Marțim 25 iulie 2023, in jurul orei 21.10, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit pe raza localitații Veseuș, comuna Jidvei de unde o femeie, de 34 de ani, a semnalat faptul ca a fost victima unei agresiuni. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii,…

- Un barbat de 72 de ani, din comuna Poduri, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, dupa ce a fost prins, in doua zile consecutive, beat la volan. Pe 24 iulie, in jurul orei 00:30, o patrula de poliție din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Moinesti, a depistat in flagrant delict, un barbat […] Articolul…

- Și-a agresat parinții dupa ce a baut: Un barbat din Alba nu mai are voie sa se apropie de de familie dupa ce a provocat un scandal Un barbat de 31 de an din comuna Intregalde s-a imbatat in seara zilei de 18 iulie și și-a agresat parinții. Pe numele sau polițiștii au intocmit un ordin de protecție.…

- O incaierare la un bar din comuna Pargarești s-a terminat in arestul poliției pentru o parte dintre participanți, iar un tanar a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Pe 08 iulie, polițiștii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti au fost sesizați de catre un tanar de 19 ani, din comuna Pargarești, ca…

- Doi tineri de 17 si 19 ani, din Craiova, au fost reținuți, aseara, de polițiștii Sectiei 2 pentru comiterea infractiunii de lovirea sau alte violente. In seara zilei de 20 iunie, politistii au fost sesizati de catre un tanar de 22 de ani, din comuna Bucovat, ca, in dimineata aceleiasi zile, ar fi fost…

- Un barbat din Bacau e acuzat la Cluj de furt calificat dupa ce ar fi furat mai multe scule electrice, de mii de euro, plus un saxofon și o vioara. In 23 iunie polițiștii din Turda l-au reținut pe suspect, e vorba de un barbat de 54 de ani din Bacau. Anchetatorii spun ca in perioada […] Articolul Un…

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 9 Poliție Rurala Matasaru au pus in aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, emis de Judecatoria Gaești, pe numele unui barbat de 54 de ani, din localitatea Picior de Munte, comuna Dragodana. Cel in cauza a fost condamnat la un an și patru…