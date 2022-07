Stiri pe aceeasi tema

- Doi soti din comuna Urecheni au fost gasiti miercuri decedati in locuinta de catre politisti, care au fost alertati de un membru al unui echipaj medical. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Doua alerte cu bomba in Capitala, in aceasta seara, in Piața Romana și la Mega Mall. Oamenii legii au fost sesizați printr-un apel telefonic de un barbat care susține ca a plasat mai multe dispozitive explozive.

- Un pensionar de 89 de ani și-a ucis soția pentru a putea continua o aventura și i-a ascuns ramașițele intr-o fosa septica timp de aproape 40 de ani. David Venables este judecat acum pentru uciderea soției sale, Brenda Venables, pe care a declarat-o disparuta pe 4 mai 1982. Ramașițele ei au fost descoperite…

- Un barbat, in varsta de 49 de ani, a fost ucis cu sange rece, pe o strada din centrul orașului Iași. Victima ar fi fost lovita cu cruzime, dupa ce s-ar fi certat cu un grup de tineri. Trupul neinsuflețit a fost descoperit de un vecin pe un trotuar, iar oamenii legii au fost sesizați cu privire la cele…

- Un barbat de 49 de ani din localitatea Scaiuș, județul Caraș-Severin, a murit, dupa ce a cazut de pe schela unei biserici. Primele informații arata ca victima efectua lucrari in locul unde și-a gasit sfarșitul. Oamenii legii au fost sesizați cu privire la cele intamplate, iar medicii au intervenit de…

- Noi detalii de-a dreptul cutremuratoare in ceea ce privește crima din Gorj! Ieri, un barbat și-a omorat cu sange rece partenera de viața, cu 13 ani mai tanara decat el. Fara mila, a injunghiat-o in zona gatului și a abdomenului. Camerele de supraveghere amplasate in imediata apropiere au surprins momentul.

- Un barbat din Dambovița și a ucis cu sange rece soacra, dupa ce a fost parasit de iubita, fiica victimei. La fața locului se afla și concubinul acesteia, care a incercat sa intervina sa o salveze, dar a fost injunghiat și se afla in spital, in stare grava. Criminalul a fost orbit de furie și credea…

- O crima șocanta a avut loc in Bihor! Un barbat a fost ucis, dupa ce soția lui și verișoara acestuia au platit un asasin sa il omoare. Femeia era intr-o relație extraconjugala cu verișoara victimei, Venkli Istvan.