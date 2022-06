Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc in noaptea de marți spre miercuri, cand barbatul in varsta de 27 de nai din Salard a aruncat cu pietre in mașinile parcate pe strada, iar apoi a atacat și echipajul de poliție sosit la fața locului, scrie publicația locala Bihon.ro . Pana la sosirea polițiștilor, agresorul a apucat…

- O tanara in varsta de 21 de ani, din comuna vasluiana Garceni, a fost retinuta miercuri, 25 mai, sub acuzatia de omor. Aceasta si-ar fi atacat sotul cu un cutit si a sunat la 112 abia dupa ce a sters urmele de sange de pe cutit si a anuntat ca barbatul s-a ranit singur.

- Dupa mai bine de 80 de zile, orasul port Odesa nu a fost grav avariat de bombardamentele rușilor care s-au intensificat in ultima saptamana. Viata curge relativ normal, intre fuga spre adaposturi, atunci cand se da alarma, și treburile obișnuite.

- Vineri un barbat din județul Bihor, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Zalau, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de un vehicul cu care se efectuau cursuri pentru obținerea permisului de conducere, care circula in fața sa și a intrat in coliziune cu…

- Un copil de 10 ani a fost ranit in urma unui accident produs in aceasta diminata, la intersectia strazilor Calea Bucuresti si Fratii Golesti din Craiova. Potrivit oamenilor legii, copilul a fost lovit de un tramvai. Politistii doljeni au precizat ca minorul a fost transportat la Spitalul de Urgenta…

- Un barbat din comuna Fitionești a fost retinut de politisti pentru incalcarea ordinului de protectie provizoriu. Politistii continua cercetarile in cadrul unui dosar penal pentru violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie provizoriu. Vineri, 15 aprilie a.c., in jurul orei 13.20, polițiștii…

- Un barbat a fost ranit vineri dimineata dupa ce, aflat la volanul unui autovehicul, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in afara partii carosabile, a informat IPJ Brasov, potrivit AGerpres.Accidentul s-a petrecut pe DN1, pe raza localitatii brasovene Oltet. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un baiat de 10 ani a fost lovit luni, pe o strada din Dej, in timp ce traversa strada printr un loc nepermis, de o masina condusa de un cetatean ucrainean, iar politistii fac cercetari inclusiv pentru faptul ca autovehiculul respectiv ar fi fost ulterior avariat cu pietre aruncate de persoane din zona.Eveniment…