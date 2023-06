Stiri pe aceeasi tema

- Un fost membru al brigazii britanice Gurkha, cu ambele picioare amputate, a urcat pe Everest. A facut istorie, au spus foștii sai colegi militari. CITESTE SI Adidas doneaza o parte din incasarile pantofilor produși din parteneriatul cu Kanye West unor organizatii care lupta impotriva antisemitismului…

- Andrei K., un soldat din Novosibirsk, cel mai mare oraș din Siberia, a fost trimis din nou la razboi, dupa ce și-a rupt mana in timp ce era in permisie, dupa șase luni in Ucraina, relateaaza canalul de Telegram Sibirmedia, preluat de portalul SibReal.Andrei a fost mobilizat in octombrie, iar in martie…

- Doi calatori din Armenia și Ucraina au prezentat permise de conducere cu banuiala rezonabila de falsificare. Polițiștii de frontiera au inițiat cercetari pe numele lor sub aspectul comiterii unei infracțiuni. Ambele cazuri au avut loc in ultimele 24 de ore.