Un barbat, in stare grava dupa ce si-a amputat piciorul cu un motocultor pentru arat

- In cele din urma, barbatul fost adus in stare grava la Spitalul „Sf.Spiridon” din Iasi, cu tot cu piesa de la utilaj. „Pacientul, in varsta de 73 de ani, a suferit o fractura deschisa cu amputatie completa a gambei drepte. A stat singur in camp aproximativ o ora pana l-a auzit cineva. A fost preluat…

- Un barbat de 73 de ani, din Sipote, care lucra campul cu o motocoasa, a suferit un accident si si-a sectionat integral gamba dreapta. Acesta a stat o ora in camp pana cand a fost auzit de cineva strigand care a sunat apoi la 112. Echipajul elicopterului SMURD care a intervenit l-a gasit in stare grava,…

- Un barbat in varsta de 73 de ani, din localitatea Sipote, a fost adus in stare grava la Spitalul ‘Sf.Spiridon’ din Iasi, dupa ce si-a amputat piciorul cu un motocultor pentru arat. Coordonatorul SMURD Iasi, prof. univ. dr Diana Cimpoesu, a declarat presei ca barbatul a fost adus la spital cu tot cu…

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat luni, 24 aprilie, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, la solicitarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Iasi - Lubeck…

- Prof.dr. Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD, a explicat ca elicopterul SMURD a efectuat trei misiuni in patru ore in aceasta dimineata. Una dintre ele a fost pentru preluarea barbatului de 23 de ani din loclitatea Draguseni, care si-a strivit ambele membre inferioare intr-o motosapa. Acesta a fost…

- Echipajele de prim-ajutor din Iași au intervenit in noaptea de marți spre miercuri intr-o comuna din județul Iași, in cazul a doua persoane intoxicate in urma expunerii la gazele emanate de un generator cu benzina, relateaza Ziarul de Iași. La fața locului a fost gasita o femeie inconștienta. Acesteaia…

- Un barbat de 50 de ani, invitat sa vorbeasca la Colegiului Economic din Iași, a fost salvat de profesori dupa ce a leșinat in fața elevilor. Aceștia l-au resuscitat pana la sosirea echipajului SMURD, care i-au administrat 17 șocuri electrice ca sa-i reporneasca inima. Medicii spun ca barbatul traiește…