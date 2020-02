Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 26 februarie 2020, un tanar de 19 ani, din Sebeș, a sesizat, prin 112, Poliției Municipiului Sebeș, faptul ca i-a disparut bicicleta, in valoare de 3.000 de lei, pe care o lasase neasigurata in fața unui magazin alimentar din Petrești. Patrula de siguranța publica, formata din polițist…

- Ziarul Unirea Tanara din Cluj, prinsa de polițiști dupa ce a sustras bunuri in valoare de peste 2.000 de lei de la un supermarket din Teiuș. S-a ales cu DOSAR PENAL Tanara din Cluj, prinsa de polițiști dupa ce a sustras bunuri in valoare de peste 2.000 de lei de la un supermarket din Teiuș. S-a ales…

- Politisti din cadrul Secției 5 Rurala Pielești au fost sesizați ca, pe 25 ianuarie, Iliescu Sandu Marin, de 31 de ani, din Robanesti, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60-1,65 m, constituție atletica, par negru, tuns scurt, fața ovala, ochi caprui.In…

- Astazi, 23 ianuarie 2020, in jurul orei 01.30, o patrula de siguranța publica din cadrul Poliției Orașului Campeni, formata din polițist și jandarm, in timp ce acționa pe DN 75, pe raza orașului Campeni, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, folosind semnalele luminoase și acustice.…

- Joi dupa-amiaza, in jurul orei 18:00, Politia Municipiului Baia Mare a fost sesizata despre faptul ca un barbat a trecut pe langa casele de marcat ale unui supermarket fara a achita produsele pe care le-a luat. Patrula de ordine si siguranta publica care s-a deplasat la fata locului a identificat un…

- In dimineața zilei de ieri, 29 decembrie 2019, in jurul orei ora 06.00, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie, de 39 de ani, din localitatea Petrești, județul Alba, in legatura cu faptul ca la domiciliul ei are loc un scandal provocat de fostul ei concubin. Din primele cercetari efectuate…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Strașeni, a fost reținu pentru comiterea unui furt din locuința.Acesta a furat de la o femeie mai multe instrumente predestinate construcției, in valoare de 24.800 de lei.