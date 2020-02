Un bărbat din Sebeș s-a ales cu dosar penal. A pescuit cu unelte interzise Duminica, 02 februarie 2020, in zona de confluența a raurilor Mureș și Sebeș, a fost identificat un barbat de 43 de ani, din Sebeș, care pescuia prin metoda greblare, folosind unelte interzise. Fața de acesta a fost intocmit dosar penal pentru braconaj piscicol, iar uneltele ilegale au fost confiscate. Post-ul Un barbat din Sebeș s-a ales cu dosar penal. A pescuit cu unelte interzise apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

