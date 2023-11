Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Singerei solicita suportul cetațenilor pentru stabilirea locului aflarii barbatului din imagine, locuitor al satului Brejeni din raionul Singerei, disparut acum șase zile. Barbatul de 62 de ani a ieșit din gospodaria situata in localitatea Brejeni, deplasandu-se intr-o direcție…

- Inspectoratul de Poliție Centru solicita suportul cetațenilor pentru stabilirea locului aflarii barbatului din imagine, locuitor al capitalei, disparut acum trei luni. Barbatul de 65 de ani a ieșit dintr-o instituție medicala din capitala la 10 august curent deplasandu-se intr-o direcție necunoscuta.…

- Filip Cristian, un tanar influencer de pe TikTok, urmarit de peste 100.000 de oameni, este cautat de Politia Capitalei. Filip Cristian Titian, de 21 de ani, a plecat noaptea trecuta de la domiciliul sau din sectorul 4 si nu s-a mai intors. Tanarul are peste 100.000 de urmaritori pe TikTok si este…

- Politistii din Vrancea cauta un minor, in varsta de 15 ani, din comuna Vizantea Livezi, care a disparut in data de 19 septembrie a.c., in timp ce se afla in municipiul Focșani. La data de 19 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat cu privire la faptul ca minorul TELEGARU…

- Pompierii tulceni au continut sa l caute pe turistul german dat disparut duminica, in urma unui accident petrecut in Delta, pe raza comunei Crisan, in care au fost implicate doua ambarcatiuni, a transmis Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta.Acesta a fost gasit la intrare in Mila23, la aproximativ…

- Pompierii tulceni continua sa l caute pe turistul german dat disparut duminica, in urma unui accident petrecut in Delta, pe raza comunei Crisan, in care au fost implicate doua ambarcatiuni.Pompierii tulceni continua sa l caute pe turistul german dat disparut duminica, in urma unui accident petrecut…

- A fost panica luni-seara intr-o localitate de langa Capitala dupa ce autoritațile au transmis Ro-Alert. Un copil de 2 ani și o adolescenta de 14 ani au disparut din Chitila. Ce semnalmente are tanara. Chiar mama tinerei a sesizat dispariția polițiștilor din localitate. A fost emis Ro-Alert dupa ce doi…

- Poliția cere ajutorul cetațenilor pentru identificarea unui barbat de 51 de ani din localitatea Soloneț, raionul Soroca, care a disparut de acasa din data de 11 iulie curent. Fiind sesizați la 17 iulie, imediat polițiștii din Soroca au demarat un complex de masuri in vederea depistarii barbatului disparut,…