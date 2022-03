Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul a venit chiar in scara blocului in care locuia pentru un barbat de 31 de ani, din municipiul Ramnicu Valcea. Tanarul a murit vineri dimineața, dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia.

- Un barbat de 31 de ani din municipiul Ramnicu Valcea a decedat vineri dimineata dupa ce a cazut de la etajul 6 in interiorul blocului in care locuia, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un incendiu puternic a izbucnit in noaptea de luni spre marti la un bloc din municipiul Barlad, locatarii fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres."La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta intr-o camera…

- Doua persoane au fost electrocutate, una fiind gasita carbonizata, iar alta ranita grav, miercuri, in Gara Burdujeni, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. El a precizat ca evenimentul a fost anuntat prin 112, la ora 3,38. Potrivit…

- Un copil de 2 ani a ajuns, miercuri, la spital dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din municipiul Botosani, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit acestora, baietelul a cazut de la circa sase metri inaltime, starea acestuia fiind grava. ‘Cand s-a produs…

- Salvamontistii, pompierii si jandarmii valceni intervin luni dupa-amiaza pentru salvarea unei persoane care s-a accidentat in apropiere de Pestera Arnautilor, la o altitudine de 1.000 de metri in zona montana a statiunii Baile Olanesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de…