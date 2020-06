Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Lugoj a fost dat disparut de familie, dupa ce a parasit locuința sa in urma cu patru zile și nu s-a mai intors. Ladislau-Cornel Unger are 48 de ani și locuiește in Lugoj, pe strada Cotul Mic. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au demarat verificari pentru a-l gasi pe barbatul…

- Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați, astazi, despre disparitia unei femei, de 77 de ani, din municipiul Timișoara. Purza Mariea ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, strada Harniciei, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.60…

- Un minor de 4 ani este cautat de sambata seara de salvamontisti, pompieri, politisti, jandarmi si autoritatile locale, dupa ce autovehiculul in care se afla impreuna cu parinții și fratele sau a fost luat de pe drum de viitura unui parau, in zona localitatii Valea de Sus. Duminica dimineața, in sprijinul…

- Ziarul Unirea Barbat cautat pentru doua crime in Spania, capturat de mascați: Curtea de Apel Alba Iulia a emis mandat provizoriu de arestare preventiva Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Politiei Orasului Uricani au depistat, vineri, in urma unei actiuni, un barbat de 39 de ani,…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta o femeie care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 11 aprilie a.c., polițiștii…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei ai Politiei municipiului Roman continua activitatile de cautare in vederea depistarii unui localnic de 29 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu pe 3 aprilie si nu s-a mai intors. Pentru ca nu au reusit sa dea de urma lui Boros Claudiu…