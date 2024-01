Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 ianuarie a.c, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 17 ianuarie a c., VALER BERKI, in varsta de 31 de ani, din localitatea MOCIU, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,75, 60-70 de…

- Intr-un gest neobișnuit in politica romaneasca, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost dat disparut la Poliția Romana de catre un deputat al partidului AUR. Care a fost motivul neașteptat? Autoritațile au trecut la acțiune! Președintele Romaniei, dat disparut Klaus Iohannis, Președintele Romaniei,…

- Un copil, de sapte ani, din Orastie, judetul Hunedoara, a fost dat in urmarire nationala, dupa ce mama sa a sesizat poliția ca nu il mai poate contacta telefonic nici pe el, nici pe fostul ei partener, tatal copilului, la care acesta se afla pentru o zi. Politia Municipiului Orastie a fost sesizata,…

- Inițial, doi suspecți au fost duși la Poliție. Un barbat a ramas, insa, in arest dupa orele de audieri.Tanarul reținut, un roman in varsta de 24 de ani, le-ar fi cunoscut pe cele doua femei, cu care era vecin. Tot el ar fi sunat la numarul de urgența și a dat alarma in legatura cu decesul uneia dintre…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a disparut din Alba Iulia. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 3 ianuarie 2024, in jurul orei 04.00, Poliția Municipiului Alba Iulia au…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat de 87 de ani din Cristur-Șieu care a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. Astazi,…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a disparut din Sebeș. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea sa, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 19 noiembrie 2023, Poliția Municipiului Sebeș au fost sesizați de catre un barbat…

- Un roman din Germania care s-a dus la Poliție ca sa anunțe ca soția lui a disparut de acasa a avut parte de o surpriza de proporții: femeia era, de fapt, la inchisoare. Mai mult, a aflat ca și pe numele lui fusese emis un mandat de arestare.