Un bărbat din Galați a primit rapelul mai devreme Un barbat din Galați a fost vaccinat cu a doua doza, la doar cinci saptamani dupa prima doza, dupa ce a motivat ca pleaca in strainatate și nu se poate prezenta la rapel. Barbatul a primit prima doza din serul de la AstraZeneca pe 16 februarie. Rapelul era programat pe 14 aprilie, in sistemul național

