Un barbat din Cernavoda, cooptat in firma Texline Goldvision SRL din judetul Vaslui

- Societatea Livada Ursului SRL, cu sediul in extravilanul satului Petris, judetul Bistrita Nasaud, a inregistrat o schimbare semnificativa in structura sa actionariala. Potrivit deciziei nr. 1 29.01.2024, asociatul unic al societatii, Rentoor Enterprise SRL, a aprobat cesiunea a 100 de parti sociale…

- Asociatii societatii Project Management Solutions S.R.L. au decis mutarea sediului social si schimbarea administratorului. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial, Chiriac Anicuta si Iordache Miorita Melina au hotarat cooptarea in societate a lui Sorici Costin Octavian.De asemenea Chiriac Anicuta…

- Societatea Mihai Taxi S.R.L. a adopta hotararea nr. 1 din data de 08.02.2024, a adunarii generale a asociatilor, ce s a afisat pe 8 martie in Monitorul Oficial al Romaniei. Adunarea generala a asociatilor, in prezenta lui Traistariu Mihai, de cetatenie romana, detinand un numar de 10 parti sociale reprezentand…

- Primaria Lumina a semnat un nou contract cu firma Solar Center SRL, care vizeaza imprejmuirea terenului pentru parcul fotovoltaic din judetul Constanta. Cumpararea directa s a realizat pe 4 martie 2024, valoarea contractului fiind de 127.500 lei. Solar Center SRL Firma este fondata in anul 2022, iar…

- Nicolae ndash; Nicu Tapalaga a cesionat 10 parti sociale detinute in firma, adica 100 de lei din capitalul de 200 de lei al Quick AAA Drive SRL catre Andrei ndash; Alin TapalagaNicolae Nicu Tapalaga, asociat in Quick AAA Drive SRL, l a cooptat in aceeasi calitate pe Andrei ndash; Alin Tapalaga.Nicolae…

- Conform unui extras de incheiere publicat in Monitorul Oficial partea a IV a, nr. 801 din 16 februarie 2024, s au pus bazele firmei Roy Spirit Center SRL. Firma are sediul in localitatea Eforie Nord, judetul Constanta, pe strada Ion Creanga nr. 55. Fondatorul si administratorul societatii este Razvan…

- In baza cererii nr. 114645 din data de 22.12.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului VITAMIN CENTER S.R.L..Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, strada…

- Valoarea finala a achizitiei este de 1.550.682,61 lei Primaria comunei Lumina, judetul Constanta, a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, ce vizeaza executia lucrarilor pentru proiectul investitional "Construire parc fotovoltaic 250 kW ndash; proiectul Light "Learning to improve the…