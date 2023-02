Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- Un barbat de 55 de ani a murit, dupa ce ar fi cazut in cap de pe un pod din localitatea Heciul Nou, raionul Singerei. Cazul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 02:35. Potrivit informațiilor, victima ar fi fost in stare de ebrietate. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Banari…

- Un accident intre mai multe mașini a avut loc duminica seara, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești, la km. 227, intre Talmaciu și Talmacel, in județul Sibiu. Acesta este primul astfel de eveniment rutier de la deschiderea singurului lot al Autostrazii, cel dintre Sibiu și Boița, conform Mediafax. Citește…

- Un tehnician care lucra la un pisoar telescopic, ce se poate retrage in sol cand nu este utilizat, a murit vineri, in centrul Londrei, dupa ce a fost strivit de dispozitivul amplasat in cartierul West End, a anuntat politia, transmit agentiile AFP si DPA/PA Media. Serviciile de urgenta au fost solicitate…

- Polițiștii Biroului de Poliție Transporturi Aeriene Timișoara din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Timișoara au fost sesizați astazi, in jurul orei 13:00, de reprezentanții Aeroportului Internațional „Traian Vuia” Timișoara cu privire la faptul ca la bordul unei aeronave, care circula…

- Un jandarm din Gorj a murit dupa a cazut intr-o rapa de 300 de metri, in Parang. Colegul sau, in incercarea de a-l prinde, a pierdut rucsacul și telefonul și nu a putut cere ajutor imediat. Joi, un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj, aflat in timpul liber, in timp ce facea…

- Ziua de marți a fost una neagra pentru un tanar de 28 de ani. Aceasta și-a pierdut viața dupa ce a cazut dintr-un tractor agricol, condus de un barbat beat și fara permis de conducere. Mai mult de atat, la scurt timp dupa incident, șoferul a fugit de la locul accidentului. Dupa ce a fost identificat,…

- FOTO| TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 75 de ani a MURIT, dupa ce a cazut intr-o fantana, la o adancime de 12 metri FOTO| TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 75 de ani a MURIT, dupa ce a cazut intr-o fantana, la o adancime de 12 metri Garda de intervenție Blaj și Detașamentul de pompieri Alba Iulia au fost…