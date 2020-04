”La data de 21.04.2020, in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia a fost inregistrat dosarul penal nr 1046/P/2020 avand ca obiect savarșirea infracțiunii de zadarnicire a combaterii bolilor prev. de art. 352 Cpen, constand in aceea ca, la data de 18 04 2020, poliția orașului Cugir s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in perioada 06.04.2020 – 09.04.2020 numitul L.I., deși a manifestat simptome specifice infectarii cu SARS-COV 2 a continuat sa se deplaseze la locul de munca din cadrul SC Uzina Mecanica Cugir SA, iar in urma intercațiunii cu colegii de serviciu, a…