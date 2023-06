Un bărbat de 70 de ani s-a răsturnat cu tractorul și-a scăpat fără nicio zgârietură A fost ziua norocoasa a unui barbat in varsta de 70 de ani din Candești-Vale. In timp ce se deplasa cu un tractor pe un teren arat, barbatul, fost medic veterinar, s-a rasturnat cu utilajul, fiind prins sub acesta. Ca prin minune, barbatul a fost scos rapid de catre localnici de sub utilaj, acesta neavand nici macar o zgarietura. Medicii, care au ajuns la fața locului in doar cateva minute, l-au preluat și l-au examinat, insa acesta a refuzat transportul la spital. Post-ul Un barbat de 70 de ani s-a rasturnat cu tractorul și-a scapat fara nicio zgarietura apare prima data in Gazeta Dambovitei… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

