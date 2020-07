Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca polițiștii și jandarmii continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID -19. Prefectul județului Argeș face apel la cetațeni…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina: 3; -persoane internate in spital: 424; -persoane vindecate: 237; -persoane diagnosticate pozitiv: 793; -persoane decedate: 41. Deces 40: Barbat,…

- 76 de cazuri noi de COVID-19 in Argeș! 642 de argeșeni sunt confirmați cu acest virus. Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP) Argeș, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina instituționalizata:…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor Direcției de Sanatate Publica, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 3; -persoane aflate in izolare: 1.332; -persoane internate in spital: 380; -persoane vindecate:…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 3; -persoane aflate in izolare: 1315; -persoane internate in spital: 366; -persoane vindecate: 186; -persoane diagnosticate…

- Sunt confirmate 247 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 11 în raioanele din est. O persoana a decedat din cauza infectarii. - 1809 de teste, dintre care primar – 1405 si repetat – 404. - 8795 de cazuri în total. Loading... …

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor DSP, se prezinta dupa cum urmeaza: -persoane aflate in carantina instituționalizata: 291; -persoane internate in spital: 146; -persoane vindecate: 66; -persoane diagnosticate pozitiv: 167; -persoane decedate:…

- Deces 179 Barbat, 66 ani din jud Alba. Internat in SJU Alba Iulia in 05.04.2020, secția Cardiologie-Infarct Miocardic Acut recent, angina post infarct, cardiopatie ischemica, insuficienta mitrala și tricuspidiana, HTA. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 06.04.2020. Rezultat pozitiv…