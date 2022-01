Stiri pe aceeasi tema

- O crima oribila a socat o comunitate intreaga in Dambovita. Un barbat si-a ucis vecinul, in urma unui conflict spontan, apoi a sunat la 112 sa se predea. Oamenii legii au intocmit un dosar penal si l-au retinut pe suspect.

Un barbat de 60 de ani din localitatea Ghinesti, județul Dambovița, a sunat, sambata, la 112, si a anuntat ca si-a injunghiat mortal vecinul in varsta de 64 de ani, informeaza IPJ Dambovita. Intre cei doi a avut loc un conflict spontan.

- Noapte groaznica in sanul unei familii, pana acum liniștite și fara griji din Timișoara. Un barbat de 65 de ani si-a injunghiat soția și a sunat la poliție sa iși anunțe fapta. Oamenii legii au descoperit ca cele spuse se adeveresc, iar faptașul a fost reținut. Pana in acest moment nu se cunosc motivele…

- O femeie de 35 de ani din satul Harjauca, raionul Calarasi a fost retinuta pentru 72 de ore, fiind suspectata ca si-a ucis concubinul de 32 de ani, cu un cutit de bucatarie. Totul s-a intamplat aseara, in jurul orei 20:00.

- Potrivit jurnaliștilor Ebihoreanul , cei doi locuiau impreuna intr-un imobil aflat pe un santier deschis de firma unde acestia sunt angajati.Victima și criminalul ar fi consumat alcool si s-ar fi luat la cearta din cauza unor bani. Scandalul a degenerat, iar tanarul a luat un cutit și l-a injunghiat…

- Crima din gelozie in orasul Cahul. Un barbat de 49 de ani si-a impuscat mortal sotia și soacra dintr-o arma de vanatoare deținuta ilegal. Totul s-a intamplat aseara, intr-un bloc din centrul orasului. Oamenii legii au fost anuntati de fiul celor doi soti.

- Un barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit fara suflare in mijlocul drumului. Crima a avut loc in localitatea Rațoaia, județul Dambovița, in noaptea de luni spre marți. Oamenii legii au deja un suspect. Barbat gasit mort pe ulița Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca barbatul a fost…

