- Un barbat de 38 de ani, din Petrosani, a fost implicat, sambata, intr-un conflict spontan impreuna cu doi minori cu varstele de 12 si 14 ani, in urma caruia copiii l-au lovit pe individ cu pumnii si picioarele, dupa care concubina celui agresat a sarit in apararea acestuia si l-a muscat de cot pe baiatul…

- Doi parinti au fost arestati preventiv pentru 30 de zile prin decizia magistratilor de la Judecatoria Carei dupa ce si-au agresat copilul in varsta de doi ani. Anchetatorii au stabilit ca acesta era batut cu pumnii, cu cablul de la prelungitor, era legat cu banda adeviza la gura si pus sa stea in geamantan,…

- Doi minori, in varsta de 12 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce masina in care se aflau, condusa de unul dintre ei, a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, a informat, duminica, Inspectorul de Politie Judetean Dolj. Doi minori, in varsta de 12 si 13 ani, au fost raniti, dupa ce masina in care…

- Bataie nocturna in capitala. Un tanar a fost lovit cu pumnii și picioarele de alți doi, la o stație de așteptare din sectorul Rișcani. Imaginile video au fost publicate de internauți pe rețele.

- Noi detalii in cazul barbatului in varsta de 20 de ani, din Ploiești, injunghiat langa un patinoar. Trei tineri, intre care doi minori, au fost reținuți. In conflict ar fi fost implicate cinci persoane, insa trei dintre ele au folosit arme albe.

- Barbatul din Dolj confundat de polițiști cu unul dintre crimnalii omului de afaceri din Sibiu s-a intors acasa. Acesta le-a povestit jurnaliștilor cum a fost saltat de oamenii legii și lovit in repetate randuri, chiar sub privirile soției.

- Un elev de 14 ani si-a agresat o colega, la o scoala din Tulcea, inaintea unei ore de curs, iar acesta a declarat jandarmilor ca a lovit-o din greseala, dupa ce a confundat-o cu un elev cu care avusese un conflict. Reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au anuntat joi, printr-un…