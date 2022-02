Stiri pe aceeasi tema

- "Politistii orasului Chisineu-Cris au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca, in cadrul unei partide de vanatoare autorizata un barbat de 41 de ani, din Pancota, a fost impuscat accidental, cu arma de vanatoare a unui tanar de 21 de ani, din Sicula, care lua parte la aceeasi vanatoare. Barbatul ranit…

- Incident mortal la o partida de vanatoare! Marașescu Oliv, din Pancota, județul Arad, a fost impușcat mortal, azi-noapte, pe fondul de vanatoare din extravilanul localitații Sintea Mare, de catre partenerul și prietenul sau Catana Orlando, cunoscut ca proprietarul unei sali de evenimente din Șicula,…

- 450 de kilograme de materiale pirotehnice au fost descoperite, vineri, de politistii giurgiuveni in masina si la locuinta unui barbat din comuna Vidra (jud. Ilfov), in urma unei perchezitii domiciliare desfasurata sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu. “Politistii…