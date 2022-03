Un bărbat dat în urmărire internaţională pentru 12 infracțiuni de furt, în Franţa, a fost prins în judeţul Dolj Polițiștii doljeni au reținut un barbat in varsta de 30 de ani, dat in urmarire internationala de autoritatile franceze, dupa ce a furat utilaje de gradinarit in valoare de 110.000 de euro, potrivit News.ro.Barbatul a fost depistat in comuna Secu iar polițiștii au descoprit ulterior ca penumele sau era emis un mandat european de arestare.„Astfel, in perioada iulie 2019 – 11 februarie 2020, el ar fi furat din magazine, impreuna cu alte persoane, materiale si utilaje pentru gradinarit, creand un prejudiciu de 110.000 de euro”, au precizat, duminica, polițștii doljeni, intr-un comunicat.El este acuzat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

