Un bărbat care voia să se sinucidă, salvat de doi poliţişti ploieşteni! In noaptea de marti spre miercuri, „trecut de ora 1.00”- scrie IPJ Prahova, dispeceratul Poliției municipiului Ploiești a fost alarmat de catre o femeie care a reușit sa spuna doar ca soțul sau a plecat cu mașina personala cu intenția de a se sinucide. Ce a urmat, scrie tot IPJ Prahova: „Ca in toate intervențiile, de la momentul apelului, pentru colegii care intervin incepe numaratoarea inversa. Alexandra și Alexandru, aflați in patrulare, au avut un singur gand, acela de a-i aduce vești bune femeii de la capatul firului de telefon. Lucrurile au fost in avantajul colegilor noștri care au… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

