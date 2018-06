Bryn Jones, in varsta de 73 de ani, fost angajat al fabricantului britanic de motoare Rolls-Royce, "a fost arestat dupa ce MI5 (serviciul britanic de informatii interne) a primit notificari potrivit carora informatii clasificate in domeniul apararii ar fi putut fi transmise Beijingului", scrie tabloidul The Sun.



Potrivit ziarului, informatiile clasificate se refera la avionul de lupta F-35B al producatorului american Lockheed Martin, la care a lucrat Rolls-Royce, potrivit Agerpres.



Scotland Yard a precizat ca un barbat a fost arestat marti in Derbyshire (centrul Angliei)…