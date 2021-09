Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, care ar fi folosit un bomfaier si un cleste de taiat pentru a evada dintr-o inchisoare din Australia, in urma cu aproape 30 de ani, s-a predat politiei, au anuntat miercuri autoritatile australiene, citate de Digi24 . Barbatul a evadat dintr-un centru corectional din…

- Un barbat in varsta de 64 de ani care ar fi folosit un bomfaier si un cleste de taiat pentru a evada dintr-o inchisoare din Australia in urma cu aproape 30 de ani s-a predat politiei, au anuntat miercuri autoritatile australiene, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Barbatul a evadat dintr-un centru…

- Darko Desic a evadat in 1992 din inchisoare, dupa ce ar fi folosit o lama de fierastrau si un cleste de taiat. Acum in varsta de 64 de ani, barbatul din statul australian New South Wales, s-a predat autoritaților duminica, 12 septembrie, in condițiile in care a ramas fara slujba și fara locuința din…

- Un barbat in varsta de 64 de ani care ar fi folosit un bomfaier si un cleste de taiat pentru a evada dintr-o inchisoare din Australia in urma cu aproape 30 de ani s-a predat politiei, au anuntat miercuri autoritatile australiene.

- Un tanar de 28 de ani din Vietnam a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru incalcarea restricțiilor anti-COVID și pentru transmiterea virusului mai multor persoane. Potrivit presei de stat vietnameze, opt persoane au fost infectate din cauza barbatului, iar una dintre ele a și murit din cauza…

- Un britanic a fost condamnat la șase saptamani de inchisoare in Singapore pentru ca a refuzat de mai multe ori sa respecte regulile impuse odata cu izbucnirea pandemiei, nepurtand masca de protecție in spațiile publice. Benjamin Glynn, in varsta de 40 de ani, a fost condamnat miercuri de o curte de…

- Aproximativ 300 de militari urmeaza sa fie desfasurati in strada, la Sydney, in zilele urmatoare, pentru a impune respectarea unei carantine in cel mai mare oras australian, afectat de un val Covid-19, au anuntat ieri autoritatile, relateaza AFP și CNN, potrivit Agerpres. Mick Fuller, directorul Politiei…

- Un tribunal din Belarus l-a condamnat marti pe Viktor Babariko, unul dintre cei mai puternici rivali ai presedintelui Aleksandr Lukasenko, la 14 ani de inchisoare pentru coruptie, transmit Reuters si AFP. Inaintea sedintei in care a fost anuntata decizia judecatorilor, avocatii lui Babariko au declarat…