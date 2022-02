Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit TimisOnline , barbatul s-a prezentat la Direcția de Evidența a Persoanelor pentru ca iși pierduse buletinul temporar și voia unul nou.Suparat ca nu a reușit sa iși rezolve problema, acesta s-a enervat și s-a urcat intr-un copac, amenințand ca se spanzura.La fața locului s-au deplasat imediat…

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce, astazi, un apel la 112 a anunțat ca un barbat vrea sa se spanzure. Individul s-a urcat intr-un copac din parcul aflat in apropierea hotelului Continental și a amenințat ca-și va pune capat zilelor. Motivul – a fost la Evidența Populației și nu i s-a facut o carte de…

- Camerele de supraveghere instalate in centrul Timișoarei și-au facut treaba. Polițiștii locali din cadrul Biroului Monitorizare Video au observat azi-noapte, in jurul orei 04.30, pe camerele de supraveghere din Piața Libertații, trei tineri care au sustras doua butelii de la o terasa din Piața Libertații…

- Un adolescent a fost injughiat miercuri pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat. Politistii ii cauta acum pe cei doi agresori. Miercuri dimineata, in zona Pietei 700 din Timisoara, in apropiere…

- Un grav incident s-a petrecut, astazi, in zona centrala a Timișoarei – un tanar, in varsta de 17 ani, a fost injunghiat. Acesta s-a luat la cearta cu un alt tanar in apropierea Pieței 700, iar, la un moment dat, in scandal a intervenit și o adolescenta relateaza pressalert.ro Aceasta a scos…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Salaj, impreuna cu politistii din cadrul Postului de Politie Romanasi, au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Judecatoria Satu Mare pe numele unui barbat in varsta de 71 de ani din Simleu Silvaniei. Potrivit…

- Edilul spune ca sunt terase langa cladiri de pe care cade tencuiala, altele s-au extins incat nu s-a lasat loc pentru evacuarea clientilor in caz de incendiu, iar unele au ocupat complet spatiul public.Au fost emise 11 dispozitii de ridicare a unor terase din zona zero a orasului, Piata Unirii si Piata…

