Stiri pe aceeasi tema

- Individul din Aarhus a fost condamnat la patru luni de inchisoare pentru „amenintare criminala”, dupa ce a tușit și a strigat „corona, corona” in direcția a doi polițiști care il oprisera, potrivit deciziei pronuntate joi, 18 februarie, de Curtea Superma a Danemarcei, informeaza agenția France Presse,…

- Emil Mihai Tufan, fost iubit al Andreei Marin, a fost condamnat definitiv pentru tentativa de omor. Oamenii legii au decis sa-i majoreze pedeapsa. Mihai Tufan, fostul iubit al Andreei Marin, condamnat pentru tentativa de omor. Magistrații i-au marit pedeapsa Mihai Tufan, milionar din Prahova, a fost…

- Centrul de vaccinare anti-Covid-19 de la Spitalul Orașenesc Abrud a primit unda verde din partea DSP Alba, dupa ce in cursul saptamanii trecute cererea pentru crearea unui astfel de centru a primit un raspuns negativ din partea aceleiași instituții. „Incepand din data de 22 ianuarie 2021, la Abrud va…

- Un batran de 105 ani, s-a vacinat anti-Covid-19, luni, in municipiul Gherla, acesta fiind printre cei mai in varsta romani care au primit serul. “S-a vaccinat cel mai varstnic gherlean (105 ani), domnul Rusu. Sanatate si mult bine!“, a scris primarul municipiului Gherla, Ovidiu Dragan, pe facebook.…

- Pasagerii zborurilor spre Roma și Bergamo, programate luni, 4 ianuarie, la ora 13.00, de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca, au fost nemulțumiți din cauza ca au fost anunțați prea tarziu de compania Wizz Air de necesitatea unui test COVID negativ pentru a li se permite sa zboare…

- BRUXELLES, 31 dec - Sputnik. Mesajul pe care Angela Merkel urmeaza sa il rosteasca in noaptea de Anul Nou a fost prezentat de astazi in presa germana. "Va depinde de noi toti, multa vreme de acum incolo, sa vedem cum voi razbi in aceasta pandemie", spune Merkel in mesajul tradițional din noaptea…

- Pandemia va precipita o criza de sanatate mintala, dar este totodata o sansa de a aborda viata cu mai multa claritate. Mai multi specialisti, consultati de The Guardian, explica felul in care pandemia ne-a afectat psihologic si toate schimbarile invizibile care au venit odata cu rigorile aduse de COVID-19.Cand…

- Cuba va putea sa administreze propriul vaccin anti-Covid-19 intregii sale populatii in primul semestrul al anului 2021, susține un inalt responsabil din domeniul sanatatii, citat de agerpres . Cuba va putea „sa imunizeze populatia impotriva coronavirusului in primul semestru din 2021”, a declarat, pentru…