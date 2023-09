Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a doua pomenirea Sfantului Mucenic Mamant sau Mamas .Acest sfant a trait in a doua jumatate a secolului al III lea si era din cetatea Gangra, in Paflagonia Asia Mica . Parintii sai erau crestini, si fiind prinsi pentru credinta in Hristos si bagati in temnita, Mamas Mamant s…

- Regimul de la Kremlin e determinat sa pastreze aparențele și va incerca din nou sa mimeze democrația la anul, cand sunt programate „alegeri” prezidențiale. Dictatorul Vladimir Putin a inceput deja audițiile pentru contracandidați și urmeaza sa-i aleaga pe cei care sa faca opoziție de forma in alegerile…

- Noi informații terifiante au ieșit la iveala, in cazul tragediei din Mamaia. O adolescenta și-a vazut sfarșitul cu ochii dupa ce a fost trasa de curenții puternici in largul marii, iar trei barbați au murit, incercand sa o salveze. Ei bine, se pare ca unul dintre cei trei barbați era chiar tatal ei,…

- Luni a fost o zi neagra pe litoralul romanesc. Patru oameni au murit inecați la Mamaia și o alta a murit in stațiunea Venus. Tot luni, un turist a intrat in apa marii, seara, chiar daca era arborat steagul roșu. A disparut in larg și o misiune de cautare a fost lansata in cursul nopții. El a fost gasit…

- O femeie de 39 de ani a murit dupa ce a cazut in gol, de la 30 de metri inalțime, in ziua in care fusese ceruta in casatorie de iubitul ei, in nord-vestul Turciei, potrivit tabloidului britanic The Sun.Tanara, pe nume Yesim Demir, era in vacanța cu iubitul ei Nizamettin Gursu la Polente Cape din Canakkale,…

- Parinții și elevii clujeni cer creșterea numarului de locuri in liceele teoretice bune din municipiu. Aceștia au lansat o petiție pentru suplimentarea locurilor in liceele teoretice in care concurența este foarte mare. „Anual, un numar foarte mare de copii cu rezultate foarte bune la invațatura nu au…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a ajuns in atenția tututor! Șeful de stat in varsta de 45 de ani este acuzat de iresponsabilitate și „masculinitate toxica”, asta dupa ce a baut o bere in 17 secunde in vestiarul unei echipe de rugby.