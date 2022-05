Stiri pe aceeasi tema

- Un camion s-a rasturnat pe DN 79 A, intre Pilu și Socodor. „ Intervine Detașamentul de pompieri Ineu – Garda 2 Chișineu Cris cu trei subofițeri, o autospeciala cu modul descarcerare, un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean și elicopterul SMURD. In urma accidentului a rezultat o victima, incarcerata,…

- Un barbat a fost gasit inconstient sub un utilaj agricol in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, judetul Arad. Echipajul SMURD sosit la fata locului a efectuat manevre de resuscitare, dar nu l-au mai putut salva. Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit azi in jurul orei 12.45 pentru…

- Un barbat in varsta de 84 de ani a murit astazi dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de opt metri, in satul Campuri Surduc, din judetul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit si au recuperat trupul persoanei in etate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, citat de…

- Duminica in jurul orei 15,30, un barbat de 50 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe D.N. 7, in Pecica, a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu un cap de pod, dupa care a fost proiectat intr-un autoturism parcat, informeaza IPJ Arad. In urma accidentului, conducatorul autoturismului,…

- Un tanar de 22 de ani a murit intr-un accident produs miercuri dimineața pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DJ 687. Un tanar de 22 de ani, din Deva, in timp ce conducea o mașina pe banda a doua de circulație, a patruns pe sensul opus de […] Articolul…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 69, in zona localitații aradene Șagu. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, s-a izbit puternic de un copac și a luat foc. Echipajele de urgența deplasate la fața locului nu au mai avut ce sa faca pentru victime. Centrul…

- Teribil accident de circulație in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 79, in localitatea Chișineu Criș din județul Arad. O tanara de doar 17 ani a murit dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune, din spate, cu un autocamion. „Din cercetari a reieșit ca un tanar de 20 de ani, […] Articolul…

- Doi adulti si trei copii au fost raniti.In dupa amiaza zilei de 20 februarie a.c., in jurul orei 15.40, un barbat de 56 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism dinspre Arad spre Chisineu Cris, incercand sa efectueze o manevra de schimbare a directiei de mers prin viraj la stanga, a intrat…