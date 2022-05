Un bărbat a lovit un polițist care îi făcuse semn să oprească Un barbat a fost arestat dupa ce a lovit un polițist care ii facuse semn sa opreasca. Totul s-a petrecut in Novaci, județul Gorj. Conform IPJ, barbatul in varsta de 41 de ani se afla la volanul unui autoturism in localitatea de domiciliu. Acesta nu a oprit la semnalele efectuate de catre polițistul rutier, și l-a acroșat cazand pe partea carosabila. Șoferul a parasit locul incidentului. A fost imediat identificat, fiind sesizat parchetul competent, pentru savarșirea infracțiunii de ultraj. La data de 21 mai a fost dispusa, de catre procuror, masura reținerii pentru 24 ore fața de barbat și, in… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

