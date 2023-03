Stiri pe aceeasi tema

- La data de 04 Martie a.c, un apel telefonic anunța polițiștii Secției 2 Poliție Bacau, despre faptul ca, o persoana necunoscuta, mascata, ar fi patruns in punctul de lucru al unei societați private din localitate, de unde ar fi sustras, prin executarea de acte de violența asupra angajatei, suma de aproximativ…

- Un barbat a intrat mascat intr-un magazin și a atacat o angajata. A reușit sa fuga cu 4.000 de lei și sa se ascunda intr-o sala de pariuri, insa a fost prins repede de polițiști. La data de 04 martie a.c, un apel telefonic al unui barbat de 41 de ani, anunța polițiștii Secției 2 […] Articolul Un barbat…

- TALHARIE… Polițiștii Biroului Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut pe 1 Martie, fix de Marțișor, un barbat, in varsta de 28 de ani, din municipiul Barlad, Claudiu Ionuț Cristea, banuit de savarșirea unei infracțiuni de talharie calificata. Mai precis, a furat un…

- Un tanar de 23 de ani risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce a batut și a jefuit un barbat intr-un parc din Capitala. Suspectul ar fi lovit victima, un barbat de 57 de ani, cu pumnii in fața, i-a sustras geanta in care se aflau acte, carduri bancare, 28 de mii de lei și 3.

- Un barbat inarmat cu un pistol ar fi incercat sa jefuiasca o casa de amanet din Sectorul 6 al Capitalei. Totodata, el ar fi reușit sa fure bani de la o farmacie din Ilfov. Suspectul a fost reținut.

- Judecatoria Moinești l-a condamnat pe Valentin Diaconu, unul dintre participanții la ocuparea cimitirului eroilor de la Valea Uzului, la plata unei amenzi și a daunelor materiale pentru deteriorarea camerei de filmat folosite de echipa de corespondenti la Miercurea Ciuc a televiziunii publice din Ungaria,…

- A batut și a amenințat un cunoscut, in ajunul Revelionului. Barbat de 32 de ani, din Stremț, reținut de polițiști A batut și a amenințat un cunoscut, in ajunul Revelionului. Barbat de 32 de ani, din Stremț, reținut de polițiști La data de 18 ianuarie 2023, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției…

- Un barbat a fost batut și jefuit in centrul orașului, in momentul in care se indrepta spre casa, in dimineața zilei de 5 septembrie 2021. Acesta s-a oprit in dreptul unui copac și a fost abordat de doi tineri care au inceput sa-l loveasca cu mainile și picioarele. Ulterior, aceștia i-au sustras 800…