Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 41 de ani a ajuns la spitalul din Ribnița cu o rana de cuțit in regiunea gatului, dupa ce a consumat bauturi alcoolice impreuna cu o femeie și vecinii acesteia. Incidentul a avut loc in seara de luni, 15 iunie 2020.

- Un barbat și-a injunghiat concubina in spate dupa o altercație intre ei. Incidentul a fost anunțat la poliție de catre primarul satului Marculesti, raionul Florești. Cearta a avut loc la data de 11 iunie, in jurul orelor 21:00.

- Un barbat din Braila a pus autoritațile pe jar, dupa ce a dat foc la cateva tomberoane de selectare a deșeurilor și a stat ascuns pana la venirea pompierilor. Acum acesta risca pedeapsa cu inchisoarea.

- Un roman in varsta de 41 de ani, proprietar al unui atelier de tamplarie, e internat in stare grava intr-un spital din Ladispoli, 35 de kilometri de Roma, dupa un accidentat la locul de munca, informeaza orticaweb.it.Incidentul s-a petrecut luni, 25 mai, pe via Berlinguer din Ladispoli, provincia Roma.…

- Un barbat de 32 de ani care si-a ucis cu cruzime mama a fost retinut si va fi prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva, fiind acuzat de omor calificat. Incidentul s-a produs in locuinta celor doi din cartierul Tractorul din Brasov. Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov…

- Protagonistul este jurnalistul spaniol, Alfonso Merlos , care, in timpul discursului sau pe streaming-ul live al emisiunii Estado de Alarma , a trebuit sa se confrunte cu o situatie surpriza… atat pentru el cat si pentru cei care-l urmareau in direct. In spatele jurnalistului a aparut o femeie pe jumatate…

- Un barbat de 62 de ani a fost scos mort dintr-o fantana dupa ce a cazut in ea. Incidentul s-a produs in localitatea Urziceni Padure din județul Satu Mare. O femeie a anunțat, duminica, faptul ca observat o persoana cazuta in fantana, in localitatea Urziceni Padure. La adresa indicata s-au deplasat de…

- Sambata, 4 aprilie a.c., in urma activitatilor specifice efectuate, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Podu Turcului au retinut un tanar de 18 ani, din comuna Motoseni, banuit de comiterea infractiunilor de violare de domiciliu, distrugere, lovire sau alte violente si viol. La data de 3 aprilie a.c.,…