Un bărbat a încercat să răpească aceeași fetiță de două ori într-o săptămână Un barbat in varsta de 64 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a incercat sa rapeasca o fetita de doua ori intr-o saptamana, dupa ce la prima tentativa, micuța a fost salvata de o femeie. Barbatul a incercat sa o rapeasca pe fetita de 12 ani, pentru prima data, in urma cu o saptamana, atunci cand a intrat in vorba cu aceasta si a rugat-o sa il insoteasca la un magazin pentru a cumpara o paine. Pe drum, barbatul s-a prefacut ca se simte rau si s-a asezat pe o banca, acolo unde a incercat sa o sarute si sa o atinga pe fetita. Din fericire, o femeie care trecea prin zona a observat gesturile barbatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

