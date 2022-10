Stiri pe aceeasi tema

- Sute de balene au fost gasite eșuate pe coasta de vest a insulei australiene Tasmania. Doar jumatate dintre ele par sa fie inca in viata, au anuntat oficialii locali. Alte 14 balene au murit dupa ce au esuat pe o plaja din Insula King, situata la nord de Tasmania. „Aproximativ 230 de balene au esuat…

- Irina Rimes este una dintre cele mai indragite și populare artiste in Romania. Jurata de la Vocea Romaniei se bucura de un imens succes in industria muzicala autohtona, avand o comunitate stransa de fani in mediul online. Deși cantareața a fost mereu deschisa cu admiratorii sai, iata un lucru pe care…

- Fanii regali au adus un omagiu prințesei Diana la porțile Palatului Kensington miercuri (31 august), la 25 de ani de la moartea acesteia. Oamenii au depus flori la poarta care a fost impodobita cu fotografii ale Dianei. Unii s-au rugat, iar alții au cantat imnuri galeze. Jane Crook, o lucratoare școlara…

- Un barbat din Leicester, Anglia, a caștigat o casa de 3 milioane de lire sterline (peste 3,5 milioane de euro), in Cornwall, la o tombola online unde a platit 25 de lire sterline (30 de euro)pentru a participa, informeaza Digi24. Uttam Parmar, de 58 de ani, a fost desemnat caștigatorul extragerii Omaze…

- CARAS-SEVERIN – Pe lista obiectivelor de investitii care vor primi finantare prin Programul National „Anghel Saligny“ se afla si comuna Forotic! Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a alocat 22 de milioane de lei pentru infiintarea retelei de alimentare cu apa si sistem de canalizare…

- Un inginer de software din Țara Galilor, care a pierdut 186,9 milioane de dolari in Bitcoin la o groapa de gunoi in 2013, a pus la cale un plan pentru a-i recupera. In ultimii noua ani, James Howells a incercat sa localizeze hard disk-ul pe care au fost stocate monedele digitale. Acum, dorește sa excaveze…

- James Howells, barbatul din Țara Galilor care a devenit celebru in toata lumea dupa ce a pierdut peste 7.500 de monede virtuale Bitcoin, aflate pe un hard disk aruncat din greșeala, are un nou plan pentru recuperarea acestuia

- Un barbat din Tara Galilor, tata a trei copii, a dat in judecata agentia de turism TUI, la patru ani dupa o vacanta petrecuta intr-un hotel luxos din Punta Cana, unde s-ar infectat cu un virus periculos.