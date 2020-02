Stiri pe aceeasi tema

- Agentia germana de stiri dpa scrie ca 11 persoane au murit in urma unui atac, dar nu se stie daca bilantul include si cele doua trupuri din casa suspectului.. Politia a confirmat ca au fost mai multe victime in urma incidentului produs, miercuri seara, in orasul Hanau situat in apropiere de Frankfurt.…

- Poliția din Hanau a anunțat intr-o postare pe Twitter ca anchetatorii l-au gasit pe suspectul atacurilor de miercuri seara, decedat in locuința sa din oraș. Alaturi de el se afla un alt cadavru, despre care nu au fost oferite informații.Poliția a anunțat ca suspectul a fost gasit mort la domiciliul…

- Noua persoane au murit și alte cateva au fost grav ranite miercuri noaptea in orașul Hanau, din apropierea Frankfurtului, in doua atacuri armate, anunța Mediafax. Principalul suspect al atacurilor a fost gasit mort in locuința sa. Poliția din Hanau a anunțat intr-o postare pe Twitter ca anchetatorii…

- Poliția din Los Angeles afirma ca a fost vorba despre un accident și ca șoferul nu are nicio vina. In ciuda concluziilor inițiale care nu au dus la formularea niciunei acuzații, polițiștii au afirmat ca ar putea inainta cazul procuraturii pentru a se stabili daca se impune continuarea cercetarilor. …

- Autoritatile londoneze au intrat in alerta joi, dupa ce o persoana a sunat la Politie pe motiv ca a vazut o "masina suspecta" in apropierea statiei East Croydon din sudul Londrei, relateaza portalul My London, citat de Digi24. La fata locului au fost mobilizati zeci de politisti care au evacuat…

- Zeci de oameni au fost raniți, duminica, intr-un accident in lanț produs pe o autostrada in Virginia. In carambol au fost implicate 63 de vehicule, scrie Reuters. Accidentul s-a produs duminica dimineața, la aproximativ 80km sud-est de Richmond și pe tot parcursul zilei circulația pe drumulinterstatal…

- Circa 70 de autoturisme și camioane au fost implicate, ieri, intr-un carambol, pe autostrada Interstate 64, din estul Virginiei. Poleiul, ceata si neatentia au provocat accidentul urias, a declarat poliția de stat din Virginia. Autoritatile fusesera instiintate ca pe un pod de pe autostrada respectiva…

- Cel puțin 35 de persoane au fost ranite în urma unui accident în lanț, în care au fost implicate 63 de vehicule, produs duminica pe o autostrada din statul american Virginia, relateaza Mediafax citand site-ul agenției Reuters. Toate benzile de drum spre vest ale autostrazii…