Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani a furat, duminica, o mașina care era parcata in localitatea Pecica, județul Arad, și a condus-o cațiva kilometri, pana cand a lovit un cap de pod. In urma impactului, barbatul a murit. Poliția Arad a anunțat ca barbatul a condus autoturismul pe DN 7, in Pecica, a patruns pe […]…

- Un accident cutremurator a avut loc, duminica dimineața, in Arad, acolo unde un șofer a pierdut controlul autoturismului, provocand un impact violent. In urma evenimentului, un copil și-a pierdut viața, iar alți cinci minori au fost raniți și transportați la spital. Imediat dupa accident, polițiștii…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineața in zona Santana din Arad. O mașina in care se aflau mai mulți copii s-a rasturnat intr-un sens giratoriu. Unul dintre minori, in varsta de 8 ani, a murit pe loc in impactul puternic.

- In dimineata zilei de 20 februarie, in jurul orei 6,45, un tanar de 20 de ani, din Vladimirescu, a condus un autoturism pe D.J. 708 C, dinspre Sambateni spre Ghioroc.Intr o curba la dreapta, a parasit partea carosabila, rasturnandu se in sant, dupa care a revenit pe partea carosabila, fiind acrosat…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:00, pe autostrada A1, in apropiere de Arad. Un autotren care transporta automobile a spulberat o mașina aflata in staționare pe banda de urgențe. In urma impactului, un barbat in varsta de 54 de ani a ramas incarcerat. „In ziua de…

- Accident tragic in aceasta dupa amiaza in localitatea Bailești din județul Dolj. Doua persoane au murit, dupa ce mașina in care se aflau a fost izbita de o alta condusa de un tanar de 20 de ani. Aceștia au fost striviți in impact.

- Accident grav in Mehedinți! O persoana s-a stins din viața, iar alta a ajuns in stare grava la spital dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit puternic de o alta mașina. Iata cum a avut loc tragedia!