Stiri pe aceeasi tema

- Reținut 24 de ore pentru savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și lovire sau alte violențe La data de 15 septembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Reținut 24 de ore pentru savarșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și lovire sau alte violențe La data de 15 septembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurala Dragomirești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria…

- In urma probatoriului administrat de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, pe numele a doua persoane, respectiv un barbat și o femeie de 30 și 36 de ani, au fost emise mandate de arestare . Cei…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, fața de un barbat de 29 de ani a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Pe parcursul acestei zile, cel in cauza a fost prezentat Judecatoriei…

- In data de 23 august a.c., in continuarea cercetarilor efectuate de catre polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau și polițiștii de proximitate, a fost reținut un barbat in varsta de 32 de ani, din Buzau, pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe,…

- La data de 8 august 2023, in jurul orei 18,30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 40 de ani, din comuna Intregalde, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Din cercetari a rezultat…

- Barbat din Miraslau, cu mandat de executare pentru LOVIRE și alte violențe, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud Un barbat din Miraslau, cu mandat de executare pentru LOVIRE și alte violențe, a fost REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud. La data de 17 iulie 2023, in jurul orei…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat de 57 de ani, din Teiș, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Acesta este cercetat sub aspectul…