Un bărbat a fost găsit mort într-o chilie de la Mănăstirea Sihăstria din Neamț. Se afla acolo de mai multe zile Un barbat a fost gasit mort intr-o chilie de la Manastirea Sihastria din Neamț. Se afla acolo de mai multe zile, pentru ca venise la Manastire de mai bine de o saptamana, insa intre timp nimeni nu a mai știut ce se intampla cu barbatul in varsta de 50 de ani. Un barbat a fost gasit mort intr-o chilie Conform Adevarul , corpul barbatului in varsta de 50 de ani a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala Neamț, unde va fi efectuata necropsia. Se pare ca barbatul venise la Manastire inainte de Paște și intenționa sa stea mai multe saptamani in zona. ”Corpul acestuia a fost transportat la Serviciul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, structurile MAI au intervenit la 4.437 de evenimente, 3.066 dintre acestea fiind circumscrise menținerii ordinii publice, iar 1.371 circumscrise situațiilor de urgența.La nivelul structurilor de poliție au fost semnalate 799 posibile infracțiuni, peste 26% dintre acestea fiind…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat 52 de cetațeni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, ascunși in doua autoutilitare inmatriculate in Romania, fiind transportați de trei tineri din județul Argeș. Cei trei cetațeni romani au fost arestați preventiv pentru…

- Noaptea trecuta, salvamontiștii din patrula din baza Voina a Formației Campulung, plus inca 5 colegi, au fost nevoiți sa intervina pentru evacuarea și transportul unei persoane decedate in zona de abrupt a manastirii Cetațuia, din comuna Cetațeni! Victima a fost extrasa din zona unde cazuse, coborata…

- Intr-un comunicat al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual se arata ca fostul inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Salaj, chestorul Marius Mihaila, ar fi fost imputernicit, spun sindicaliștii, la o alta structura importanta a MAI, in fruntea ei: Oficiul Național…

- Chestorul Florin Mihaila a implinit un an de imputernicire la conducerea Inspectoratului General pentru Imigrari. Cu toate ca postul ar fi trebuit scos la concurs in toata aceasta perioada, acest lucru nu s-a infaptuit pentru ca Mihaila nu a dat niciun concurs in cariera sa. Cu toate acestea, a reușit…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 00.15, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca un barbat, in varsta de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca nu a mai putut fi contactat de doua zile, existand suspiciunea unei sinucideri.In urma sesizarii, polițiștii s-au deplasat la locuința…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Bacau, Catalina Paduraru, a oferit, intr-o intervenție la Realitatea Plus, detalii suplimentare despre acest caz:„Azi dimineața, in jurul orei 6 poliții din cadrul poliției orașului Comanești au fost sesizați prin 112 de catre serviciul de…

- Trei cetateni palestinieni au fost descoperiti de politistii de frontiera ai Garzii de Coasta in remorca unui tir.Iata comunicatul de presa pus la dispozitie de Garda de Coasta: Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in P.T.F. Negru Voda trei cetateni palestinieni, ascunsi…