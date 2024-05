Stiri pe aceeasi tema

- Un "Monet" si un "Renoir" se numara printre cele pana la 40 de tablouri false care sunt puse in vanzare pe eBay, potrivit unei cercetari efectuate de cercetatoarea romana Carina Popovici, expert de renume, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.

- Orasul Madrid va testa un sistem de inteligența artificiala (AI) pentru a identifica gunoaiele aruncate in afara containerelor. Obiectivul este de a accelera ridicarea deșeurilor și de a menține strazile mai curate. Experimentul va avea loc in trei cartiere din sudul Madridului: Carabanchel, Usera și…

- Microsoft a anunțat deschiderea unui nou centru de inteligența artificiala in Londra, sub conducerea lui Mustafa Suleyman, cu scopul de a stimula inovația și cercetarea, marcand un pas important in consolidarea prezenței sale tehnologice in Europa. The post MICROSOFT Microsoft a dezvaluit recent intenția…

- Din luna mai, Facebook si Instagram vor semnaliza cu eticheta „made by AI” continutul creat cu ajutorul inteligentei artificiale, indiferent ca este vorba de videoclipuri, fotografii sau audio. Dupa schimbarea politicii, platformele nu vor mai elimina astfel de postari. Meta a spus ca platformele sale…

- Istoric, inundatiile sunt unele dintre evenimentele naturale dificil de intuit, in special in cazul majoritatii raurilor, care nu au indicatoare de debit. Cu ajutorul invatarii automate, instruite cu date relevante, inclusiv evenimente istorice, masuratori ale nivelului raurilor, altitudinii si terenului,…

- Dupa patru ani in care nu a reușit sa se obișnuiasca cu ideea ca mama ei a murit, actrița Sirine Malas a apelat la un chatbot care susține ca poate sa „simuleze morții”, iar rezultatul a fost unul „infricoșator”, potrivit Sky News.

- Meta, care foloseste deja AI-ul in cadrul algoritmului care recomanda filmarile verticale Reels pe Instagram, va aduce inteligenta artificiala si in cadrul Facebook. Aceasta va fi folosita pentru recomandarile privind clipurile video pe care platforma le face atat in fluxul principal, cat si in alte…

- Deși inteligența artificiala reprezinta un progres in domeniul tehnologiei, aceasta vine la pachet și cu un preț de platit pe care il suporta chiar angajații. Inteligența artificiala poate face viața mai ușoara atat companiilor, cat și angajaților, insa poate avea și efecte negative.