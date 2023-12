Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au ajuns dupa gratii, saptamana trecuta, inainte de minivacanța de 1 Decembrie, dupa ce au fost condamnați definitiv de instanțele de judecata. Unul este din Josenii Bargaului, iar celalalt din localitatea Jucu, județul Cluj. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 29 noiembrie, polițiștii…

- Un tanar din Livezile a ajuns, vineri, la inchisoare dupa ce a fost condamnat definitiv pentru viol. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 24 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de catre Judecatoria…

- Nr. 847604 264 din 2 noiembrie 2023 BULETIN DE PRESA MANDAT DE EXECUTARE A PEDEPSEI CU INCHISOAREA, PUS IN APLICARE DE POLITISTI La data de 1 noiembrie a.c., in jurul orei 18.00, in baza informatiilor de interes operativ si a activitatilor efectuate, politistii din cadrul Politiei Orasului Huedin ndash;…

- Barbat din Alba Iulia, prins și inchis la penitenciarul Aiud. Pentru ce a fost condamnat la 1 an de inchisoare Un barbat de 34 de ani din Alba Iulia, posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, a fost prins joi de polițiști și inchis la Penitenciarul Aiud. Potrivit IPJ Alba, la data de…

- Barbat de 47 de ani din Alba Iulia, condamnat la 3 ani și 3 luni de inchisoare, dus la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei. Ce infracțiuni a comis Barbat de 47 de ani din Alba Iulia, condamnat la 3 ani și 3 luni de inchisoare, dus la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei. Ce infracțiuni…

- Vineri, 20 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei, emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 41 de ani din Baia Mare. Acesta a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani si 8 luni inchisoare pentru comiterea…

- Ieri, 20 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Acesta este emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 61 de ani din Baia Mare. Barbatul este condamnat la un an de inchisoare…

- Barbatul in varsta de 53 de ani din Neamț, acuzat ca in urma cu 17 ani și-a ucis fosta soție și fetița in varsta de cinci ani, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Curtea de Apel Bacau a dat sentința, care este definitiva, dupa aproape doua decenii de la dispariția femeii și a minorei.