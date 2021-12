Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta a doi tineri din Republica Moldova care au prezentat la controlul de frontiera cate un certificat fals de vaccinare impotriva COVID-19. "Pe data de 30 noiembrie, in jurul orei 21.30,…

- In data de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 00.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița/I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un autoturism marca Mercedes, un barbat cu cetațenie R. Moldova, in varsta de 24 de ani.La controlul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Volkswagen Touareg, in valoare de peste 100.000 de lei , care figureaza ca fiind furat din Germania. Ieri, 23 octombrie a.c., in jurul orei 7.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la intrarea in tara un barbat si o femeie din Republica Moldova, care au prezentat la controlul de frontiera rapoarte de laborator false privind testarea pentru depistarea SARS-Cov-2 cu rezultat negativ. Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la intrarea in tara un barbat si o femeie din Republica Moldova, care au prezentat la controlul de frontiera rapoarte de laborator false privind testarea pentru depistarea SARS-Cov-2 cu rezultat negativ. Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit in posesia unui cetatean din Republica Moldova o carte de identitate romaneasca, ce s-a dovedit a fi falsa.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera o tanara care a prezentat un certificat fals de vaccinare impotriva COVID-19, potrivit agerpres.ro. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Inspectoratul Teritorial…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea Frontierei Stanca efectueaza cercetari pe numele unui cetatean al Republicii Moldova, asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals.